Bergen treng over 45 millionar ekstra til sykkel-VM

Byrådet i Bergen har fått alle byrådsavdelingane i kommunen til å gå gjennom alt dei manglar pengar til under sykkel-VM, tiltak som det ikkje er gitt ekstra pengar til, og som det heller ikkje er midlar til i dei eksisterande budsjetta, skriv Bergensavisen .

Runden har resultert i at byrådet no foreslår at kommunen løyver 45,4 millionar kroner til ekstraordinære beredskaps- og driftskontinuitetsbehov under meisterskapen i september i år.

– Det førre byrådet gjekk kanskje ikkje nøye nok gjennom kva kostnader kommunen kom til å få som vertsby for sykkel-VM. Eg vil tru det var litt mykje heiarop i søknadsprosessen og litt for lite systematisk oversikt over kva oppgåver og kostnader Bergen kommune ville få, skriv byrådsleiar Harald Schjelderup (Ap) i ein e-post til avisa.

I 2013 løyvde bystyret 20 millionar kroner til gjennomføringa. Tre år seinare løyvde byrådet 5 millionar kroner i tillegg. Om bystyret seier ja til ytterlegare ei løyving, er rekninga oppe i 70,4 millionar kroner for byen.

Sykkel-VM i Bergen går frå 16. til 24. september. Venteleg kjem ein halv million tilskodarar og 300 millionar tv-sjåarar til å følgje sykkelrittet.

