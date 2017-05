Breitt seminar i Ålesund om antibiotikaresistens

Det er landbruksminister Jon Georg Dale (Frp), helseminister Bent Høie (H) og fiskeriminister Per Sandberg som da skal samle norske og internasjonale ekspertar og politikarar til diskusjon om korleis vi skal få bukt med antibiotikaresistensen.

Dei tre statsrådane seier at dersom antibiotika skal halde fram med å vere eit globalt fellesgode for kommande generasjonar, må det setjast ambisiøse mål for arbeidet mot antibiotikaresistens. Dette problemet må møtast nasjonalt og globalt, understrekar dei i ei pressemelding .

– Det er bra at vi maktar å halde resistensproblemet på eit lågt nivå i vårt eige land, men eg er svært uroleg for den globale utviklinga. Det er ein klar samanheng mellom høgt forbruk av antibiotika og førekomsten av resistens, seier Dale.

Eit breitt panel av ekspertar og ressurspersonar på antibiotikaresistens skal samlast i Ålesund 27. juni i forkant av Nordisk ministerrådsmøte.

Til seminaret kjem mellom andre EU-kommissær for helse- og mattryggleik Vytenis Andriukaitis frå Litauen, den britiske helsedirektøren, professor Dame Sally Davis, og direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet.

