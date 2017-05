Kampfly nummer fem levert til Noreg

Det femte flyet står på Luke Air Force Base i Arizona i USA og skal, som dei andre flya som er leverte, førebels berre brukast til trening i USA.

– Det er gledeleg. Det viser at kampflyanskaffinga går som planlagt og er i rute. Dermed får flygarane våre den nødvendige treninga og opplæringa, slik at F35 kan byrje å ta over oppgåver frå F16 i 2019, seier statssekretær Øystein Bø (H) i Forsvarsdepartementet.

Først i november i år kjem dei tre første flya av typen F35 til Noreg og landar på norsk jord.

Noreg skal skaffe inntil 52 kampfly av typen F35. Så langt har Stortinget gitt fullmakt til å bestille 40 fly. Om alt går som planlagt, blir dei siste F35-flya leverte i 2024.

