Kriminalomsorga inviterer fangar med skuleferie til Nederland

Tilbodet om å ta eit opphald i Nederland i skuleferien går fram i eit nytt skriv frå Kriminalomsorgen, ifølgje VG . Innsette som studerer er normalt ikkje i målgruppa for overføring til det som omtalast som luksusfengselet Norgerhaven i Nederland, nettopp fordi dei er opptatt med studiar. Men utdanningsløpet i fengsla følgjer skuleruta, som betyr fleire veker fri midt på sommaren.

– Dette vil vere aktuelt for innsette som av ulike grunner ikkje kan overførast til Norgerhaven utan samtykke. For eksempel på grunn av at dei følgjer undervisning, men har opning for overføring for ein kortare periode, som i tilknyting sommarferie på skulen, skriv dåverande assisterande direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet, Jan-Erik Sandlie.

Målet er å auke talet på innsette i Norgerhaven, blant anna for å frigjere plassar i Noreg for å stengje ned og pusse opp i løpet av sommarmånadane, heiter det i brevet.

Men justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) meiner leige av Norgerhaven har fungert etter intensjonane, som er å redusere soningskøen. Men han mislikar at opphald i Nederland blir framstilt som sommarferie.

– Dette er heilt ukjent for meg. Umiddelbart verkar ikkje dette som ein god framgangsmåte dersom det er eigna til å skape inntrykk av at Norgerhaven er ein sommarferie-leir. Soning skal ikkje vere sommarferie, seier han.

