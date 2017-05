Kyrkjeleiaren som bidrog til frigivinga av French, møter Brende

Milenge Mwenelwata seier til avisa Norge IDAG at han under møtet med utanriksminister Børge Brende skal drøfte moglegheitene for å etablere ein norsk ambassade i Kongo.

– I heile det sentrale Afrika har ikkje Noreg nokon diplomatisk representasjon. Det er ei utfordring. Dette skapte store vanskar i French-saka, seier han til avisa.

Mwenelwata, som er visepresident i den protestantiske alliansen Église du Christ au Congo (ECC) – Kristi kyrkje i Kongo, engasjerte seg i French-saka og fekk saman med nettverket sitt forhandla fram ein avtale med presidenten i Kongo, Joseph Kabila. Avtalen sikra at Joshua French (34) vart sett fri og utlevert frå Kongo til Noreg 17. mai i år.

(©NPK)