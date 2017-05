Nedgang avslutta positiv børsveke

Veka sett under eitt har indeksen hatt ein oppgang på 0,9 prosent, og sidan nyttår har den heva seg drygt 5 prosent.

Torsdag vedtok Opec og andre oljeproduserande land å forlenge produksjonskutta med ni månader, og samtidig fall oljeprisen. Fredag ettermiddag gjekk den noko oppover, og nordsjøolje gjekk for 51,54 dollar fatet.

OPEC-møtet såg derimot ut til å påverke ei rekke oljerelaterte aksjar negativt. Statoil toppa som vanleg omsetningslista, og fredag fall aksjen 2 prosent. Same veg gjekk det for Frontline (-7,5), DNO (-5,3), Aker Solutions (-4,2), Aker BP (-3,1) og Subsea 7 (-2,4). Nedover gjekk det også for blant andre Marine Harvest (-4,2) og DNB (-0,6).

Verst stod det til for Seadrill, som fall 18,4 prosent. Riggselskapet leverte onsdag eit kvartalsresultat som var betre enn venta. I tillegg blei det kjent at Anton Dibowitz tar over toppsjefsjobben etter Per Wullf. Det gav aksjen eit løft frå starten onsdag, men på neste handelsdag bar det altså nedover for selskapet, som har falle 85 prosent sidan nyttår.

Blant dei ti mest omsette aksjane fredag var det berre Telenor som hadde oppgang, og verdien på aksjen steig med 0,2 prosent.

Ute i Europa var stemninga blanda. I London steig FTSE 100-indeksen 0,4 prosent, mens CAC 40 i Paris og DAX 30 i Frankfurt sokk høvesvis 0,1 og 0,2 prosent.

