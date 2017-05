Noreg importerer mindre kjøtt

Frå januar til april i år importerte Noreg 8.023 tonn kjøtt frå utlandet, viser tal frå Statistisk sentralbyrå, ifølgje Landbruksdirektoratet .

Kjøttimporten i år har dermed vore rundt 20 prosent lågare enn i dei same månadene i fjor og nesten 30 prosent lågare enn i 2015, skriv Nationen .

Mesteparten av kjøttet Noreg importerer, er storfekjøtt, som følgje av at det blir produsert mykje mindre storfekjøtt enn det vi et. Her har importen gått ned frå 8.538 tonn dei fire første månadene i fjor til 6.953 tonn i år.

Dette har samanheng med at underskotet på storfekjøtt er litt mindre i år enn i fjor. Marknadsregulator Nortura ventar at produksjonen av storfekjøtt kjem til å auke med 3 prosent i år, mens salet går ned med 2 prosent.

Likevel er det venta at den norske produksjonen av storfekjøtt berre vil dekkje 82 prosent av etterspørselen, noko som tilseier ein framleis stor import.

Det store overskotet av lammekjøtt gjer òg at importen av sau og lam går ned. Frå januar til april i år vart det importert 94 tonn sau og lam, samanlikna med 588 tonn dei første månadene i fjor.

Importen av svinekjøtt har hittil i år tatt seg opp frå 698 tonn i fjor til 857 tonn i år. For kylling har importen gått ned frå 137 tonn i fjor til 119 tonn i år.

