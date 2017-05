Rekneskapsslurv gir skatteetaten millioninntekter

Ifølgje Skatteetatens egen oversikt har etaten sendt ut tvangsmulkter for heile 323 millionar kroner hittil i år, skriv Nettavisen.

–Det er eit oppsiktsvekkjande stort beløp, seier skatteadvokat Per-Ole Hegdahl til avisa.

Straffa for å levere næringssjølvmeldinga for seint var i fjor berre på 200 kroner. Dei nye reglene gir Skatteetaten rett til å påleggje tvangsmulkt med 524 kroner per dag, avgrensa oppimot til 52.450 kroner for lovpålagde opplysningar som kjem inn for seint. Det gjeld blant anna opplysningar som grunnlagsdata, aksjonærregisteroppgåver og moms.

I ein pressemelding opplyser Skatteetaten at talet på verksemder som ikkje leverte opplysningar til skatteetaten innan fristen i år, nesten er halvert samanlikna med i fjor som følgje av innføringa av tvangsmulkt, sjølv om nokon tydelegvis ikkje har fått det med seg.

