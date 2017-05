Få kjenner til regelverk for personsikkerheit på nett

Tre av fire nordmenn er urolege for sikkerheita og handteringa av personopplysningar i dei tenestene vi nyttar oss av, men få kjenner til det nye personvern-reglementet general Data Protection Regulation (GDPR), som skal styrke personvernet til forbrukarane personvern. Det viser ei ny undersøking frå teneste- og programvareselskapet Tieto.

– Datatrugslar aukar, og forbrukarane er blitt meir engasjert i korleis selskap og organisasjonar behandlar personleg data, seier country manager Christian Schøyen i Tieto Noreg. Han strekar under behovet for auka kunnskap om regelverk knytt til datasikkerheit hos folk flest.

Nordmenn har minst tillit til IT-sikkerheita hos datingtenester (4 prosent) og sosiale medium (9 prosent), mens 80 prosent av dei spurte har tillit til banktenester på nett. 65 prosent har tillit til IT-sikkerheita til styresmakter, kommunar og fylke.

GDPR skal styrke personvernet og gjere det mogleg for privatpersonar å få personopplysningar sletta frå databasane til dataselskapa. Dessutan inneber regelverket at selskap som blir utsett for dataangrep der sensitiv informasjon blir lekt, må varsle berørte kundar så fort som mogleg, og styresmaktene innan 72 timar. Ordninga gjeld for EU- og EØS-land og trer i kraft 25. mai 2018.

Undersøkinga er utført av SIFO, som har spurt 1.000 personar om sikkerheit på nett og deira kunnskap om GDPR.

