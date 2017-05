Frøkvelvet på Svalbard skal utbetrast

Firmaet Dr. Tech. Olav Olsen er tildelt kontrakten med å sjå på korleis inngangstunnelen til frøkvelvet kan gjerast sikrare. Ei rad andre firma blir med som underrådgjevarar.

Årsaka til at utbetringar er blitt nødvendig er at det kom vatn inn i inngangstunnelen til frøkvelvet. Det kjem av at permafrosten er meir utsett for smelting på grunn av våtare og varmare klima.

Vatnet nådde berre inn i dei første 15 meterane av tunnelen. Sjølve frølageret som ligg 100 meter lenger inne, var trygt unna vatnet.

Det globale frølageret tilbyr lagring av frø frå heile verda under forhold der frøa kan haldast nedfrosne under bakken i eit arktisk klima.

