Mange blir mistenkt for trygdesvindel etter kontroll i bygg- og anleggsbransjen

Til saman 320 medarbeidarar frå skatteetaten, politiet, Nav, Arbeidstilsynet og lokale kemnerar utførte kontrollen av 1.200 byggjearbeidarar på 536 privatadresser.

Etter aksjonen blei til saman 11 personar utvist, og så mange som 54 personar vil bli utreidd vidare for mogleg trygdesvindel. I tillegg blei 57 arbeidsplassar stengt på grunn av farleg arbeid.

Kontrollen blei gjennomført i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag 3. og 4. mai. Målet var å kartleggje omfanget av kriminaliteten innan bygg- og anleggsbransjen i privatmarknaden.

– Resultata viser at dei fleste verksemdene driver seriøst, men også at mange forbrukarar nyttar seg av useriøse selskap, eller dei beveger seg langt inn i gråsonene for kva som er lov, seier Øystein Andersen, felles talsperson for den tverretatlege kartleggingsaksjonen.

Kvar fjerde arbeider var ikkje registrert eller innmeldt med lønn, og over 5 prosent av dei kontrollerte verksemdene var ikkje registrert i meirverdiavgiftsregisteret. Dette er gjerne teikn på svart arbeid.

