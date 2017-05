Mann dømt til fire års fengsel for seksuell omgang med to mindreårige

Mannen er i ankesaka i Gulating lagmannsrett idømt same fengselsstraff som då saka vart behandla i Haugaland tingrett i fjor haust, skriv Haugesunds Avis . 26-åringen anka då avgjerda, ettersom den eine jenta var fylt 14 år då forholda skjedde.

Fekk kontakt på chat-nettstad

Mannen fekk kontakt med dei to jentene via chat-nettstaden Nettby. Begge jentene forklarte i retten at dei vart smigra av merksemda han gav dei på nettstaden, og avtalte seinare å møte han. Lagmannsretten meiner gjerningsmannen opptredde kynisk og manipulerande, og heilt utan tankar for korleis han utnytta si tiltrekking av unge jenter.

Den første kontakten med ei av jentene oppstod tilbake i 2007, då ho var drygt 10 år gammal. Ho fortalde i retten at overgrepa mot henne skjedde minst 15 gonger.

Må betale oppreisning

26-åringen er dømt til å betale oppreisingserstatning til dei to fornærma på 200.000 kroner og 75.000 kroner. Erstatninga til ei av jentene vart redusert frå 100.000 kroner til 75.000 kroner i lagmannsretten, fordi det blir lagt til grunn at ho var fylt 14 år då overgrepa fann stad.

(©NPK)