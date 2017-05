Nasjonalbiblioteket digitaliserer nigeriansk litteratur

Planen går ut på å digitalisere delar av Nigerias nasjonalbiblioteks samlingar.

– Vårt mål for dette prosjektet er å vere ein modell for andre land. Vi ønsker å skape eit fullverdig afrikansk digitalt bibliotek, seier direktør for Nasjonalbiblioteket Aslak Sira Myhre.

Avtalen om digitaliseringa skal underteiknast 10. juni i Abuja og skal først dekke litteratur som er skriven på hausa, igbo og yoruba.

(©NPK)