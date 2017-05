Noregs Bank brukar 20 millionar på å reklamere for nye pengesetlar

For første gong i historia har Noregs Bank gått vekk frå å nytte kjente nordmenn som motiv på setlane. No er det Noregs maritime historie som skal visast fram.

Dei første nye setlane blir tilgjengelege for bankane klokka 14 tysdag 30. mai, men det kan ta litt tid før dei er tilgjengeleg for publikum i minibankar og butikkar.

«Torske kroner no»

Noregs Bank har spelt inn ein ny video til KLMs slager «Torsken kjem» frå 1980. Der syng komikarane Knut Lystad, Lars Mjøen og Jon Niklas Rønning «Torsken er vår venn, og nå er`n plutseleg verdt 200 spenn!»

Videoen får internasjonal merksemd. Financial Times har tatt seg bryet med å omsette delar av teksten til engelsk.

Noregs Bank bekreftar overfor E24 at kampanjen i samband med utgjevinga av dei nye setlane kostar 20 millionar kroner.

– For at setlane skal vere tryggast mogleg i bruk, må publikum gjerast kjent med sikkerheitselementa. Derfor er informasjon så viktig, seier kommunikasjonsrådgjevar Bård Ove Molberg i Noregs Bank til E24.

Summen på 20 millionar kroner dekkjer både humorvideoen, utstillingar og informasjonsstands. Sjølve dagen vil Noregs Bank feire med ulike arrangement i Svolvær.

Sikrare setlar

Den teknologiske utviklinga inneber at falsknarar får betre metodar for å etterlikne ekte setlar. Derfor må sentralbankane utvikle meir avanserte sikkerheitselement.

– Som sentralbank har vi ansvar for å sikre at norske setlar heile tida har eit tilstrekkeleg høgt sikkerheitsnivå. Derfor har vi no utvikla ein ny setelserie som er sikrare enn nokon gong, seier sentralbanksjef Øystein Olsen til E24 .

Dei nye setlane har mange sikkerheitselement, både lett synlege som sikkerheitstråd, og merker som ikkje er synlege.

Fyrtårn og skøyte i 2018

Nye 50- og 500-lappar, med motiv av fyrtårn og redningsskøyta «Stavanger» kjem mot slutten av 2018. Dei nye 1000-lappane, med ei blå bølgje, kjem først hausten 2019.

Dei gamle setlane vil framleis vere gyldige i ytterlegare 12 månader, men kan også etter det vekslast gebyrfritt hos Noregs Bank i ti år framover.

(©NPK)