Norwegian aleine om grensekontroll til USA på Oslo lufthamn

Norwegian meiner at såkalla preclearance vil gi auka trafikkskaping, verdiskaping og arbeidsplassar, skriv Aftenposten . Konkurrenten SAS fastslår derimot at dei verken vil nytte grensekontrollen eller vere med på å dekkje utgiftene for å etablere den. SAS får støtte av Barin, ei foreining for utanlandske flyselskap i Noreg.

Ordninga skal tilby reisande til USA å gjennomføre immigrasjonsprosessen på Gardermoen før dei går om bord i flyet over Atlanteren. Oslo lufthamn har vore i kontakt med amerikanske styresmakter sidan tidleg i vår for å sjå på moglegheitene for å etablere ein grensekontroll i Noreg.

Skeptikarane hevdar at ordninga kjem til å flytte køane frå USA til Noreg, og at reisande frå Noreg blir nøydde til å betale dyrt for grensekontrollen til amerikanarane.

– Slik SAS og Barin opptrer, medverkar dei berre til å øydeleggje moglegheita for at Oslo skal trekke til seg langruter, seier Norwegians kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik og viser blant anna til at Sverige arbeider for same løysing for Arlanda flyplass.

Avinor har ikkje tatt endeleg stilling til om grensekontrollen skal bli etablert på Gardermoen som ein del av utvidinga av non Schengen-terminalen.

