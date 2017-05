Rundt 70 mister jobben etter Reinertsen-oppkjøp

– I samband med oppkjøpet av Reinertsen har vi hatt ein gjennomgang av ressursar og forventa arbeidsvolum. Dette har vist eit behov for å redusere arbeidskapasiteten i Trondheim og Bergen med om lag 70 stillingar, noko vi informerte dei tilsette om på allmøte for rundt to veker sidan, skriv pressekontakt Stina Kildedal-Johannessen i Aker Solutions i ein e-post til Adresseavisen .

Ho seier at dette blir gjort for å sikre konkurranseevna til selskapet. Nedbemanninga kjem til å skje gjennom oppseiingar og vil hovudsakleg påverke administrasjonsstillingar i tillegg til nokre ingeniørstillingar.

Det var i slutten av mars det blei kjent at Aker Solutions tok over olje- og gassverksemda og dei rundt 700 tilsette i oljeserviceselskapet Reinertsen AS i Trondheim. Bakgrunnen var at Reinertsen hadde bede om offentlege gjeldsforhandlingar i desember i fjor. Då overdraginga av verksemda var gjennomført, blei Reinertsen slått konkurs.

