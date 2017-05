Terrorhøyring i gang på Stortinget

– Det ligg informasjon i rapporten som vi ikkje har hatt anledning til å stille spørsmål om, verken til statsrådane, forsvarssjefen eller politidirektøren, sa KrFs Hans Fredrik Grøvan til NTB på veg inn til høyringa som starta klokka 9.

– Mangelen på samarbeid mellom politiet og Forsvaret er sterkt kritisert av Riksrevisjonen. Årsaka til at samarbeidet ikkje har fungert godt nok, er noko av det eg er mest opptatt av å finne ut, seier han.

Venstres Abid Raja meiner rapporten frå Riksrevisjonen avdekkjer forhold som Stortinget er nøydd til å gripe fatt i.

– Det var mange spørsmål som aktørane ikkje ønska å svare på under høyringa, fordi det dreidde seg graderte opplysningar. Rapporten viser at heile systemet ville kollapse om to angrep kom til same tid. Det er ikkje til å leve med, seier Raja.

Foss først ut

Riksrevisor Per-Kristian Foss var førstemann ut i høyringa. På førehand slo han fast overfor NTB at han akta å «henge bjella på katten».

– Eg vil blant anna ta opp unnlatingssynder frå POD overfor politidistrikta, der vi ser openberr svikt i leiing og planlegging. Det same gjeld for Forsvaret. Innanfor Heimevernet, som har ansvar for sikring og vakthald, er det mangel på kapasitet, sa Foss.

Det har allereie vore halde ei opa høyring i saka, men kontroll- og konstitusjonskomiteen vedtok i slutten av april å gjennomføre ei lukka høyring sidan deler av Riksrevisjonens rapport frå 2015 om svakheitene ved terrorsikringen i Noreg er hemmelegstempela.

Sminka

Takka vere KrF unngjekk regjeringa at Riksrevisjonens samandrag av den hemmelege rapporten blei nedgradert av Stortinget. Foss meiner Forsvarsdepartementet har prøvd å sminke kritikken.

– Forsvarsdepartementet har for det første fjerna kritikken av seg sjølv og Forsvaret. For det andre har dei utelate eit vesentleg punkt om kostnadsestimat for permanent terrorsikring, og til sist har dei svekt kritikken ved å bruke andre ord og uttrykk. Dei snakkar om «svakheiter» der vi bruker ordet «svikt», seier Foss.

PST-sjef Benedicte Bjørnland, forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og politidirektør Odd Reidar Humlegård er blant dei som seinare i dag skal møte til høyring i det lukka møterommet som gjerne bli kalla «bunkersen» på Stortinget. Først klokka 16 er turen komme til forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) og justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).

