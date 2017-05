Avdekkjer fleire brot på dyrevelferd

– Rapporten frå dei fire første månadane om Mattilsynets arbeid med dyrevelferd tyder på at inspektørane er blitt endå betre til å finne dei dyrehalda som har størst risiko for regelbrot, skriv Mattilsynet i ei pressemelding tysdag.

Av 3.073 inspeksjonar av dyrehald frå januar til april vart det avdekt brot på regelverket i 44 prosent av tilfella. Dette er 10 prosentpoeng høgare enn ei tilsvarande måling i 2016. Det blir likevel framheva at det i fleire enn halvparten av dei inspiserte dyrehalda ikkje var noko å utsette.

– Funna viser ikkje totalbiletet av korleis dyr i Noreg har det, men gjeld dei dyrehalda der det er størst risiko for at dyreeigaren ikkje tar godt nok vare på dyra sine, seier Torunn Knævelsrud, som leier seksjon dyrevelferd i Mattilsynet.

Ho peiker også på at meir enn halvparten av dyrehaldarane som fekk tilsyn, etterlever regelverket om dyrevelferd.

Inspektørane registrerte 18 saker med alvorleg vanskjøtsel av dyr i dei fire månadane. I same periode i 2016 vart det registeret 32 slike saker, og i 2015 17 saker. Det blir framheva at talmaterialet er for lite til å vurdere kva veg retninga går.

