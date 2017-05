Hagen-forslag om religiøse symbol blir behandla i kommunen

I mars fremma Carl I. Hagen, som sit i bystyret for Oslo Frp, eit privat forslag om forbod mot synlege politiske, filosofiske og religiøse symbol på kommunale arbeidsplassar.

Hagen grunngav forslaget med avgjerda i EU-domstolen om at arbeidsgivarar har moglegheit til å forby tilsette å bere synlege ­politiske, filosofiske eller ­religiøse symbol. Torsdag denne veka skal Hagens forslag bli behandla i finanskomiteen i Oslo kommune, skriv Vårt Land .

– Dei som har med Oslo kommune å gjere, kjem frå mange kulturar, og dei skal ikkje bli pådytta religiøse og politiske symbol, seier den tidlegare Frp-formannen.

– Om tilsette i kommunen insisterer på å gå med hijab på jobb, kan dei la vere å møte opp. EU-domstolen har slått fast at det lov å ha eit reglement som regulerer klesbruk. Eg synest også at dette er det rette å gjere, utdjupar han.

Eirik Lunde, bystyrerepresentant for Oslo KrF, seier Hagen ikkje kan rekne med støtte frå hans parti.

– Vi ønsker at folk skal kunne vise trua si i det offentlege rom. Alle desse forslaga om å avgrense dette, verkar paniske. Det kan sjå ut som om folk har angst for å kome i kontakt med religion for tida, seier Lunde.

