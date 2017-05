Jordbrukssmell for regjeringa 

– KrF har heile tida sagt at tilbodet frå regjeringa til bøndene som no er sendt til Stortinget, ikkje er godt nok. Det er ikkje i tråd med nyleg vedtatt jordbrukspolitikk i Stortinget, seier KrFs landbrukspolitiske talskvinne Line Henriette Hjemdal.

– Vi er klare til å gjere ein jobb på Stortinget og håpar også at andre parti er det, legg Hjemdal til overfor NTB.

Venstre og KrF meiner den økonomiske ramma må opp. Det er også fleirtal for å vri støtta slik at små og mellomstore bruk får meir enn regjeringa la opp til, melder NRK , som først omtalte saka tysdag. Ifølgje kanalen har KrF antyda at ramma bør liggje på omkring 790 millionar kroner.

Bondeorganisasjonane braut i vår forhandlingane med staten om jordbruksoppgjeret. Det inneber at tilbodet frå staten vart oversendt til Stortinget og næringskomiteen, som etter planen skal kome med si innstilling om saka 8. juni.

Avstanden har vore stor mellom partane. Det siste tilbodet frå staten før brotet var på 550 millionar kroner, mens det opphavlege kravet frå bøndene var på 1,45 milliardar kroner.

Fleire vegar

Det er no fleire vegar vidare. Stortinget kan vedta eit detaljert oppgjer, noko som vil innebere ein svært krevjande prosess.

Stortinget manglar både ekspertisen til regjeringsapparatet til å berekne dei økonomiske konsekvensane av ulike tiltak og dessutan evna til bondeorganisasjonane til å stille spørsmål ved forslaga.

Ei løysing som overfor NTB derfor blir trekt fram som meir sannsynleg, er at Stortinget vedtar ei ramme og nokre presise føringar – og deretter ber partane om å sluttføre forhandlingane innanfor dette handlingsrommet.

Stortinget gjer jobben

Før samtalane med Venstre og KrF om det havarerte jordbruksoppgjeret var Frps landbrukspolitiske talsperson Morten Ørsal Johansen klar på at det ikkje kom på tale med meir i budsjettoverføringar til bøndene neste år enn staten la opp til i sitt opphavlege tilbod.

Men Hjemdal meiner regjeringa og partane ikkje lykkast med å operasjonalisere bestillinga i jordbruksmeldinga.

– Då ser eg det som mest hensiktsmessig at Stortinget gjer jobben. Eg reknar med at dei som er villig til å forhandle og få til ein avtale utover tilbodet frå regjeringa, møtest dei nærmaste døgna, seier KrF-politikaren.

Sp fornøgd

Næringskomiteleiar Geir Pollestad (Sp) er godt fornøgd med utviklinga. Senterpartiet har heile tida kravd mykje meir til bøndene.

– Dette viser at dei partia som var med og la offensive formuleringar inn i jordbruksmeldinga, står ved dei lovnadane som der vart gitt, seier han til NTB.

Pollestad er overraska over den «steile haldninga» frå regjeringspartia i tolkinga av meldinga.

– Eg er veldig positiv til at vi skal bidra til å få eit fleirtal som gir eit godt jordbruksoppgjer denne våren.