KrF skuffa over innstilling om oljefondet 

Finanskomiteen kom tysdag med si innstilling om forvaltinga av Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet. Der kom stadfestinga på at fondet heller ikkje i år får lov til å gå inn i slike infrastrukturprosjekt.

I tillegg til investeringar i infrastruktur som ikkje er børsnotert, ville KrF også gi fondet meir miljømandat.

– Ingen av desse forslaga fekk vi fleirtal for. Det er vi skuffa over, seier KrFs Hans Olav Syversen, som leier finanskomiteen på Stortinget.

Regjeringspartia og Arbeidarpartiet meiner det er knytt for stor risiko å la oljefondet gå inn i unotert infrastruktur no. Men KrF synest dei faglege tilrådingane frå Noregs Bank og ei ekspertgruppe veg tyngre.

Regjeringa har også fått fleirtal for fleire viktige endringar for oljefondet. Blant anna blir aksjehandelen auka til 70 prosent, og den forventa avkastinga frå fondet blir nedjustert frå 4 til 3 prosent av verdien. Det siste er grunnlaget for handlingsregelen om kor mykje oljepengar som årleg kan brukast i norske statsbudsjett.

(©NPK)