Mann dømd for sjikane på Facebook

Sjikanen kom i kjølvatnet av Aalborgs kommentar « Ned på kne, lille luremus », som blei publisert i Vårt Land laurdag 16. januar 2015, skriv Vårt Land .

Kommentaren tok utgangspunkt i masseovergrepa i Köln nyttårsaftan og blei mykje delt på Facebook, der den fekk sterke reaksjonar, blant anna frå den no dømde mannen frå Sande i Vestfold.

«Dissa jævlade kriminelle søpple folka gjør som de vil. Skulle vært tvang steriliserte når dem kommer hit til landet så dem ALDRI noensinne fikk formert seg ... den svarte bermen som velter innover landet VÅRT som en haug med skadedyr full av sykdommer», skreiv mannen på den offentlege Facebook-sida til Vårt Lands politiske redaktør og kommentator Berit Aalborg.

Vidare skreiv han: «Håper virkelig at sånne som deg med sånne holdninger virkelig blir gruppevoldtatt og misshandlet av en gjeng svarte svin.»

Drammen tingrett har dømt mannen til 18 dagars fengsel på vilkår og 8.000 kroner i bot. Dommen fall i slutten av mars. Den tiltales forsvarer, advokat Martin Smith, seier at mannen angrar på det han skreiv, og han forstår at han har gått for langt. Han seier dommen ikkje vil bli anka.

Ålborg er glad for at mannen blei dømd på begge punkt.

– Det er en ei lette at han no er dømd. Eg har sjølv opplevd fleire slike truslar og har med tida innsett at det kan gjere noko med min eigen og ytringsfridomen til andre. Derfor bestemte eg meg for å begynne å melde til politiet, seier ho.

Mannen blei dømd for brot på rasismeparagrafen – paragra 185 i straffelova – og paragraf 226 i straffelova som omhandlar skremmande eller plagsam framferd som er eigna til å framkalle frykt eller engsting.

