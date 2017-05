NOAS: Noreg går føre i å svekkje flyktningerettar

Organisasjonen lanserte tysdag ei nettside om «rikets tilstand» på asylfeltet.

– I 2016 er norsk asylpraksis blitt stramma veldig mykje inn. Mange av dei viktigaste innstrammingane kjem av ny forvaltningspraksis som regjeringa har gjennomført utan støtte frå Stortinget, seier politisk rådgjevar Mari Seilskjær til NTB.

Ei ny norsk vurdering av sikkerheitssituasjonen i Afghanistan har ført til at Noreg er eitt av landa i Europa som avslår størst del av asylsøknadane frå afghanarar.

Ustabil situasjon

Det er likevel eit anna felt som gjer NOAS særleg bekymra. Regjeringa har varsla 1.600 somaliarar som har fått vern i Noreg om at dei kan miste statusen som flyktningar. Instruksen er forankra i asylforliket, der fleirtalet på Stortinget blant anna vart samde om at flyktningstatus kan kallast tilbake. Etter at al-Shabaab trekte seg ut av den somaliske hovudstaden hausten 2012 er det trygt nok der, meiner regjeringa.

– Det store problemet er at regjeringa instruerer om at flyktningar også kan sendast tilbake til ein ustabil sikkerheitssituasjon. Det har vore nokre forbetringar i Mogadishu, men det er langt unna å vere dei vesentlege og varige forbetringane som flyktningkonvensjonen krev for at ein skal kunne ta frå flyktningar statusen dei har fått etter at dei har budd fleire år i Noreg, seier Seilskjær.

– Her er Noreg ein versting og går føre i å svekkje rettane til flyktningar, fortset ho.

Ho synest det er paradoksalt at nettopp rike Noreg går føre, som for tida har færre nye asylsøkjarar enn på mange år.

– Ein er jo opptatt av signal i asylpolitikken. At vi går så langt i å ikkje ha respekt for dei internasjonale forpliktingane, gjer også det generelle arbeidet for menneskerettar vanskelegare, meiner ho.

Seilskjær brukar Kenyas ønske om å stengje ein flyktningleir som eksempel.

– Det blir vanskeleg å argumentere mot Kenyas forsøk på å stengje den største flyktningleiren i verda, Dadaab. Leiren husar om lag 250.000 flyktningar, dei fleste frå Somalia.

– Europa fråskriv seg ansvar

Sjefen for European Council on Refugees and Exiles (ECRE) Catherine Wollard meiner innstrammingane i europeiske land gjer det vanskelegare å finne internasjonale løysingar på flyktningproblema i verda.

– Opplevinga er at Europa ikkje tar sin del av ansvaret. Då er det umogleg for Europa å overtale andre land til å betre forholda for flyktningar og ta større ansvar.

ECRE samlar eit hundretal organisasjonar som jobbar med asylsøkjarar og flyktningars rettar.

Europas stengde grenser skaper også problem for målet om å få kontroll med folkeforflyttingar frå for eksempel Afrika, meiner Wollard. Ho viser til at EU vil ha kontroll med migrasjonsstraumen som hovudtema når europeiske og afrikanske stats- og regjeringssjefar møtest til toppmøte i november.

– Dette blir tatt negativt imot på det afrikanske kontinentet. Når ikkje Europa vil godta mobilitet og lovleg migrasjon, har dei inga interesse av å samarbeide om å kontrollere det betre, seier ho.

Ho peikar på at pengar sendt frå folk i eksil er svært viktig for økonomien i mange afrikanske land, ofte viktigare enn bistandspengar.

