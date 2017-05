Protestaksjonar ved Sjoa mens Stortinget legger siste hand på Nasjonal Transportplan

Regjeringspartia, KrF og Venstre forhandlar no i transportkomiteen om forslag til Nasjonal Transportplan.

– Vi jobbar med merknadene, men eg kan ikkje seie så mykje før vi har gitt frå oss ei innstilling, seier Hans Fredrik Grøvan i KrF til NTB.

Partiet hans og Venstre forhandla fram ein avtale med regjeringa også før heile planen blei lagt fram. Likevel er ikkje alt hogd i stein. Det er komme mange innspel som no blir diskutert, stadfestar Grøvan.

Eitt av dei er fase to av E6-utbygginga i Gudbrandsdalen. Det har skapt reaksjonar at ikkje denne kom med i første del av planperioden. 33 kilometer av vegen blei fullført i fjor. Regjeringa har foreslått at resten, 22 kilometer, skal starte etter 2023. I så fall vil hovudvegen mellom sør og nord framleis gå tvers gjennom tettstaden Ringebu i mange år til.

Planter tre i protest

Det blir rapportert om opprør og utmeldingar i lokallaget til Høgre då nyheita blei kjend. Tysdag skal aksjonistar plante nye tre ved Sjoa i Gudbrandsdalen, der det er snauhogd og gjort klart for vegen. Ei halvferdig bru henger i lause lufta.

Grøvan har hatt møter med aksjonistane og avviser ikkje argumenta for å fullføre prosjekt som alt er i gang, som i Gudbrandsdalen. Berre å rigge opp og ned prosjektorganisasjonen kostar 20 millionar kroner, ifølgje aktivistane. Grøvan vil likevel ikkje seie om det kan bli sett fart i E6-utbygginga.

Dette er også berre eitt av fleire store prosjekt der det blir arbeidd for å få fortgang i bygginga. Grøvan viser til fleire eksempel:

* Ringeriksbanen

* E16 mellom Arna og Voss

* Fleire fiskerihamner som opphavleg var lagt inn seint i NTP-perioden.

Forhandlingane held fram til komiteen skal gi frå seg si innstilling 12. juni. Saka skal bli behandla i plenum ei veke seinare.

– Mindre justeringar

Saksordførar Nikolai Astrup (H) har merkt seg engasjementet i Gudbrandsdalen, men vil ikkje seie noko om kva for endringar komiteen vil komme med.

– Vi har forhandla fram ein avtale som i all hovudsak ligg fast. Så har vi fått mange innspel undervegs, og det blir enkelte mindre justeringar, seier han til NTB.

Han viser til at forslaget til NTP utløyser investeringar til veg og jernbane på over 1.000 milliardar kroner og har eit «veldig høgt ambisjonsnivå», men han innrømmer også:

-Det er nokre få prosjekt som vi gjerne skulle sett at kom før, men her er det ein kabal som skal gå opp og som vi må ta omsyn til.

– Alle ønsker at deira prosjekt skal bli realisert så raskt som mogleg. Men om noko skal bli prioritert, må noko anna flyttast på, og eg har ennå til gode å få innspel på prosjekt som folk ønsker skal bli realisert seinare, seier Astrup.

