Redningsselskapet ber om strengare reglar etter rib-ulykker

Måndag hamna fire personar i vatnet etter at rib-ein dei sat i, trefte ei bølgje. Ifølgje politiet heldt den førarlause småbåten vidare i full fart, men ingen blei skadd i hendinga.

Kommunikasjonssjef Frode Pedersen i Redningsselskapet etterlyser i VG ein diskusjon om det bør bli innført eit hurtigbåtsertifikat.

– Det kjem stadig fleire raskare båtar på fjorden, og det krev kunnskap. Mykje tyder på at opplæringa bør bli skjerpa. Båtførarar må vite kva for eit våpen ein slik båt kan bli, seier Pedersen. Han meiner hendinga også aktualiserer debatten om det bør bli påbode med dødmannsknapp i hurtiggåande båtar.

–Ein båt som den som gjekk førarlaus i 40 knop innover i Lysakerfjorden, er eit drapsprosjektil. Det er berre flaks at ikkje nokon blei påkjørt, skadd eller drepne, seier han.

Pedersen rår alle som skal ut i båt, å ha med VHF, vest og dødmannsknapp.

Også søndag var ein rib involvert i ei ulykke i Oslofjorden. Då blei ein større leiteaksjon sett i gang etter at ein førarlaus rib blei funnen drivande utanfor strandkanten ved Filtvedt i Buskerud. Føraren kom seinare til rette og fortalde at han fall over bord på grunn av ei krapp bølgje og symde til land.

