Studie: Dei rikaste snyter mest på skatten

Studien, som blir omtala i Aftenposten , baserer seg på tal frå skandinaviske skattestyresmakter, dokument frå SwissLeaks og informasjon frå Panama Papers.

Eitt av funna er at dei vel 1.100 rikaste skandinaviske hushalda eig halvparten av utanlandsformuen frå Noreg, Sverige og Danmark.

Den store lekkasjen SwissLeaks i 2015 gav forskarane eit unikt innblikk i kontoar i storbanken HSBC.

– Det er ikkje ulovleg å ha konto i Sveits. Men for 95 prosent av kontoane i HSBC i Sveits som kunne koplast til likningsdata, var denne kontoen ikkje oppgitt til skattestyresmaktene, seier professor Annette Alstadsæter ved Noregs miljø- og biovitskaplege universitet (NBMU).

Ho står bak studien saman med Niels Johannesen ved Københavns universitet og Gabriel Zucman ved University of California, Berkeley i USA.

–Vi var svært overraska over at den skjulte utanlandsformuen er så konsentrert blant dei som er allereie er dei rikaste. Sett ut frå tidlegare kontrollar har ein gått ut frå at det er folk med vanlege inntekter som unndrar skatt, for eksempel ved svart arbeid, mens dei rikaste bruker lovlege metodar til å redusere skatten. Vi viser at det ikkje er tilfelle, seier Alstadsæter.

