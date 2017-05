Fire ulvekvelpar fødde i Dyreparken i Kristiansand

– Alle fire er friske og fine, konstaterer veterinær og fagansvarleg for Dyreavdelingen, Rolf-Arne Ølberg, etter den første helsesjekken denne veka.

Sjekken avslørte også at det er fire søstrer som har sett dagens lys i Nordisk Villmark. Ein reknar med at fødselen skjedde tysdag 16. mai.

Det er fire år sidan det sist vart født ulveungar i Dyreparken. Foreldra, som er alfaparet Fenris (4) og Frøya (3), får ein stor overgang frå å vere åleine til plutseleg å vere ein flokk.

– Dette er bra for flokkstrukturen. Det bind hannen og tispa godt saman, og no skal vi ha fullt fokus på å sjå til at dei får ro, og at dei går godt saman framover, forklarar Ølberg.

Etter to vekers levetid veg dei fire søstrene no rundt to kilo kvar.

– Dei første vekene kjem dei til å berre sove, drikke mjølk og vekse. Men om nokre veker vil dei bli meir mobile, og kjem etter kvart til å utforske området saman med mora. Sjølv om anlegget er veldig stort, trur vi det er gode sjansar for at gjestene våre kan få sett dei i sommar, seier Ølberg.

