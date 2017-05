Fleire tusen våpen levert til politiet i våpenamnesti

Under dei førre amnestia i 2003/2004 og 2008 fekk politiet inn høvesvis 35.000 og 7.000 skytevåpen av forskjellig slag.

Berre dei to første månadane av amnestiet i år vart det levert inn over 3.000 våpen, og politiet fortel om ein topp dei siste dagane før fristen gjekk ut onsdag, melder NRK.

– Det har vore stor pågang. Spesielt dei siste dagane har telefonen ringt nesten heile tida, samtidig som det har komme folk for å levere våpena sine, fortel Tom Leonardsen, våpenforvaltar i Oslo politidistrikt.

Leonhardsen meiner at det har komme inn like mange våpen dei siste dagane som det kom inn i byrjinga av perioden. Han anslår at rundt 80 prosent av dei innleverte våpena i hovudstaden stammar frå krigens dagar og er arvevåpen eller våpen frå dødsbu.

Folk som nyttar seg av amnestiet slepp å risikere tilbakekalling av våpenkortet eller avslag på framtidige våpensøknadar. Etter at amnestiperioden gjekk ut onsdag ved midnatt risikerer alle som blir tatt med ulovlege våpen, inntil to års fengsel, i grove tilfelle seks år.

Dei fleste våpena som blir innleverte, vil bli destruerte, men det er også mogleg å be om å få det plombert eller søke om å få behalde våpenet.

(©NPK)