Høgare bompengesatsar i Bergen

Tre av dei 33 sakene som vart behandla onsdag dreidde seg om bomstasjonar og ein auke av takstane. Både Ap, Venstre, KrF, SV, Sp, MDG og mesteparten av Høgre stemte ja til dei viktigaste punkta i den såkalla byvekstavtalen og dei nye bompengesatsane, mens Frp og Raudt stemte nei, skriv Bergens Tidende .

– Eg er glad for at vi får eit så breitt fleirtal, sånn at denne avtalen står seg over tid. Bompengar er ikkje positivt i seg sjølv, men det er veldig mykje bra tiltak som ligg inne i denne pakka, seier Arbeidarpartiets Geir Dale.

For personbilar med bensin- og hybridmotor aukar takstane med nokre få kroner, men for diesel- og lastebilar blir auken på opp mot 40 prosent. Om få år risikerer også elbilar å måtte betale bompengar i bomringen rundt byen, skriv VG .

