Helgesen diskuterte miljøsaker med Russland

I møtet med Donskoj i Oslo tysdag tok Helgesen opp saker som utslepp frå nikkelverket i Nikel og dei frivillige miljøorganisasjonanes situasjon i Russland.

– Dette er to saker som bekymrar oss. Kvart år ser vi overskridingar av grenseverdiane for svoveldioksid på norsk side på grunn av dei framleis høge utsleppa frå Nikel. Vi er også uroa for tungmetall. Det er eit russisk ansvar at utsleppa går ned, seier Helgesen i ei pressemelding.

– Eg gav også uttrykk for bekymring over at den strenge russiske lovgivinga hindrar russiske miljøorganisasjonar i å delta fritt i samfunnsdebatten, fortset han.

Blant temaa som blei tatt opp, var marin forsøpling, felles trugande arter, tiltak i dei grenseoverskridande verneområda på norsk og russisk side i Pasvik, i tillegg til miljøovervaking og forureining i desse områda.

(©NPK)