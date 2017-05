Irritert Solberg likte ikkje Vedums sentraliserings-fleip

Vedum var enda ein gong opptatt av sentralisering då han stilte spørsmål til statsministeren.

– Når vi ser tilbake på perioden Høgre og Frp styrte Noreg, kan ein lett få inntrykk av at det kvar statsråd gjorde då dei stod opp om morgonen var å tenkje «kva kan eg sentralisere i dag?» begynte Vedum.

Legg ned, legg ned

Han lista opp ei rekkje område der regjeringa sentraliserer.

– Justisministeren vakna, strakte seg og tenkte «er det ikkje litt for mange lensmannskontor i Noreg? Eg trur eg får legge ned lensmannskontora i distrikta.»

– Helseministeren stod opp, pussa tennene og tenkte «det er for mange lokalsjukehus. Eg får legge ned sjukehusa i distrikta.»

Vidare skisserte Vedum korleis landbruksminister, arbeids- og sosialminister, utdanningsminister og finansminister stod opp om morgonen og planla å sentralisere forvaltning og tenester. Deretter lydde avsluttinga:

– Kommunalministeren vakna, gnei seg i øya og tenkte «dette landet har altfor mange kommunar. Eg vil ikkje sette noko tal på det, men færre skal det bli!», sa Vedum, og lurte på om regjeringa vil vere ærleg om at den vil bruke tvang i kommunesamanslåing i neste periode

Vil ikkje ha noko av latterliggjering

Solberg la ikkje skjul på at ho ikkje fann spørsmålet frå Sp-leiaren det minste morosamt.

– Eg synest ikkje ein skal latterliggjere motiva til andre i politikken. Det er mogleg ein synest det er morosamt, men eg synest ein skal ha ein viss seriøsitet når ein snakkar om utfordringane om det ikkje er god nok kvalitet på tenestene, sa ein tydeleg irritert statsminister.

– Det våre statsrådar tenkjer når dei står opp, er korleis kan eg gjere det betre for innbyggjarane i dette landet, lydde det med ettertrykk frå Solberg.

Vedum svarte at regjeringa skubbar svake grupper som funksjonshemma føre seg, og at svaret på kvart eit spørsmål er meir stordrift i det offentlege.

Han fekk støtte frå sin parlamentariske leiar Marit Arnstad, som meinte det må vere lov å peike på politiske utfordringar med humor og glimt i auget.

– Framandord skaper meir distanse

Trass i den uvant skarpe tonen, var Solberg og Vedum vel forlikt etter at spørjetimen var over. Vedum meiner han ikkje er utilbørleg fleipete, og at saka har ei alvorleg side ved seg.

– Vi seier ting som det er. Det som blir vist minst respekt og som skaper distanse, er å bruke framandord og pakke inn ting slik at folk ikkje skal oppdage at dei får dårlegare tenester. Når dei kallar politireform for nærpolitireform, så må dei tole å høyre det, seier Vedum.

