Kreftforeningen vurderer å melde tobakksindustrien

– Tobakksindustrien utviklar heile tida sigarettar som gjer ein avhengig i lang tid, og som dei veit er så helseskadelege at halvparten av brukarane døyr. Dette veit industrien, men det hindrar den ikkje i å utvikle og marknadsføre dette. Då er det juridisk dekning for å seie at det er forsøk på overlagt drap, seier generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen til NTB.

Kreftforeningen er innstilt på å følgje ei oppskrift frå Nederland, der ei lungekreftramma firebarnsmor og ei kols-sjuk kvinne har meldt dei fire største tobakksselskapa til politiet. I Nederland har påtalemakta vurdert saka i meir enn seks månadar. Ei avgjerd er venta om ikkje lenge.

Leiaren for juridisk avdeling i Kreftforeningen, Marianne Hammer, seier til NTB at det ikkje enno er tatt stilling til korleis saka skal framstillast ved ei tilsvarande politimelding i Noreg.

Fire selskap

– Vi kan gjere dette i samarbeid med nokre pasientar og også saman med andre organisasjonar som har åtvara mot helseskadane ved tobakksrøyking, seier Hammer.

Hammer meiner det kan vere grunnlag for å melde dei same fire selskapa som i Nederland. Dei fire er Philip Morris International, British American Tobacco, Japan Tobacco International og Imperial Tobacco Benelux.

Hammer viser til at dei same selskapa også har store delar av tobakkssalet i Noreg og at konsekvensane er dei same her som i Nederland.

– Overlagt drap

Den nederlandske politimeldinga går ut på overlagt drap, aktlaust drap og kroppsskade, i tillegg til forfalsking av forsking.

– Vi kan politimelde for forsøk på overlagt drap, for kroppsskade og i alle fall for falskneri ved at tobakksindustrien systematisk har utstyrt sigarettar med hol, slik at mål over kor giftige dei er blir feil, seier Hammer.

– I Kreftforeningen jobbar vi for eit tobakksfritt samfunn, og vi stiller oss bak FN og WHOs mål om at dette målet skal bli nådd i 2025 eller 2030. Det er ikkje lenge til, og vi må heile tida ta nye grep som har effekt. Vi må sjå på industrien som produserer tobakken som tar livet av halvparten av brukarane, seier generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen.

(©NPK)