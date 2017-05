Marit Hermansen attvalt som president i Legeforeningen

Vala vart gjort av landsstyret i Legeforeningen onsdag.

– Eg gler meg til å brette opp ermene med eit nytt sentralstyre, tusen takk, sa Hermansen.

Også Christer Mjåset takka for tilliten.

– Eg har to hektiske år bak meg og det har vore eit kjempeprivilegium. Takk for tilliten, eg ser fram til å framleis gjere ein innsats for dykk, sa Mjåset.

Den norske legeforening vart stifta i 1886, har over 30.000 medlemmer og organiserer cirka 97 prosent av alle norske legar.

(©NPK)