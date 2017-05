Opplysningar om nordmenn på avvege etter hacking av klinikk i Litauen

I alt ei handfull nordmenn som har vore innom klinikken – både kvinner og menn – er hittil blitt prøvd pressa for pengar, opplyser Kripos til NTB.

Klinikken har meldt forholdet og litauisk politi etterforskar saka, ifølgje Kripos.

Få har tatt kontakt

– Vi har kontakt med Europol og får informasjon om den norske delen av saka. Og så vidareformidlar vi informasjon og driv informasjonsutveksling mellom utanlandsk- og norsk politi, seier kommunikasjonsrådgjevar Axel Wilhelm Due i Kripos til NTB.

Hittil er det få som har tatt kontakt med Kripos.

– Dersom du blir prøvd utpressa, anbefaler vi aldri at ein betaler, då ein ikkje har nokon garanti for at utpressarane gjer det dei lovar, skriv Kripos på si Facebook-side .

Krypterte Bitcoin-lenker

Kripos, som vart varsla om saka onsdag morgon, anbefaler vidare at dei som er blitt prøvd pressa for pengar, tar kontakt med sitt lokale politi.

– Ta vare på relevant informasjon om korleis du vart kontakta av utpressaren og om kva Bitcoin-adresse som vart oppgitt for betaling, skriv Kripos vidare.

Bitcoin er ifølgje Kripos vanleg å bruke blant utpressarar på internett. Den som blir pressa, får ei kryptert bitcoin-adresse å betale til og som er vanskeleg for politiet å spore opp.

Dersom ein finn sitt namn i tilknyting til lekkasjen i Googles søkjemotor, anbefaler politiet at ein ber Google om å fjerne personleg informasjon frå søkjemotoren. Kripos har lagt ut lenke til rett skjema.

