Samtalar i gang om meir til bøndene

– Eg vil ikkje binde meg til noko beløp, men det må opp frå tilbodet frå regjeringa på 410 millionar kroner. I tillegg er det ein del strukturelle grep som må gjerast, seier Aps jordbrukspolitiske talsperson Knut Storberget til NTB.

Ifølgje bondeorganisasjonane må ramma minst vere på 790 millionar kroner for at inntektsutviklinga målt i kroner per årsverk skal vere på linje med andre grupper. Det inneber i så fall påplussingar frå Stortinget på rundt 400 millionar.

– Eg skjønner korleis dei tenkjer, men vil ikkje binde meg til eit slikt reknestykke, seier Storberget.

Frp gjorde det tysdag klart overfor NTB at partiet ikkje har meir å gi bøndene. Dette i motsetning til samarbeidspartia Venstre og KrF, som no har innleidde sonderingar med Ap, SV og Sp i næringskomiteen.

– Eg har god tru på ein avtale, ut ifrå kva dei andre partia har uttalt, seier Storberget.

Næringskomiteen skal etter planen kome med si innstilling om jordbruksoppgjeret 8. juni.

(©NPK)