Solbergs Trump-etterlikning går verda rundt

Solberg sjølv peiker på parallellen på sin Facebook-side der ho delte biletet og skreiv «Hvem styrer verden? Riyadh vs. Bergen», skriv VG .

Då Trump var i den saudiarabiske hovudstaden Riyadh førre veke blei han avbilda mens han heldt hendene på ein lysande globus saman med Saudi-Arabias kong Salman og den egyptiske presidenten Abdel Fattah al-Sisi.

Statssekretær Sigbjørn Aanes ved Statsministerens kontor seier til TV 2 at biletet av dei fem nordiske statsministrane med handa på ein ball med bærekraftmåla ikkje var meint som ei samanlikning, men at dei ser likheita. Aanes seier bildet som blei tatt av dei fem då dei møttest i Bergen, var planlagt lenge før bildet av Trump.

Bildet av Solberg og co. har fått merksemd i internasjonale medium som The Hill, The Independent, TIME og Daily Mail.

Nyheitsbyrået Reuters skriv: «Verdsleiarar gjer vanlegvis ikkje narr av kvarandre, men statsministrane i dei fem nordiske landa gjer eit forsøk».

(©NPK)