Valnemnda vil kaste nestleiaren i Bondelaget

– Eg har stilt meg til disposisjon for ein ny runde som 2. nestleiar. Eg veit ikkje kva som har skjedd. Det får valkomiteen svare på, seier Skallerud til Nationen om vrakinga. Men leiaren i valnemda, Bjarte Naterstad, ønsker ikkje å kommentere saka.

– Eg trur ikkje eg vil kommentere dette i det heile tatt. Valnemnda har valt å ikkje gå ut med noko rundt dette, seier Naterstad.

– Det handlar om fordeling på landsdel, kva for ein produksjon dei har bakgrunn frå, kjønn også vidare. Det er ein totalpakke. Det er likevel alltid sånn at vi må gjere ein del kompromissar undervegs, seier Naterstad om valet av Haugen, som er leiar i Hordaland Bondelag.

Brita Skallerud har vore 2. nestleiar i Bondelaget sidan 2009. Ho seier at ho ikkje har fått grunngiving for kvifor ho ikkje er ønskt med vidare og har førebels ikkje tatt stilling til om ho likevel vil stille til val under årsmøtet i Sarpsborg 14.–15. juni.

