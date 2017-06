Bondepraten på Stortinget neppe over før pinse

Opposisjonspartia har god tru på å komme til semje om å auke budsjettstøtta til bøndene og gi oppgjeret ei anna innretning når det gjeld små og mellomstore bruk. Men mange detaljar står att – også om prosessen vidare.

Torsdag morgon møttest representantane i næringskomiteen på nytt på Stortinget, men reelle forhandlingar er det etter det NTB får opplyst enno ikkje snakk om. I staden blir det brukt ord som samtalar og sonderingar.

Auka støtte

Ifølgje bondeorganisasjonane må ramma minst vere på 790 millionar kroner for at inntektsutviklinga målt i kroner per årsverk skal vere på linje med andre grupper. Det inneber i så fall påplussingar frå Stortinget på rundt 400 millionar.

– Eg skjønner korleis dei tenkjer, men vil ikkje binde meg til eit slikt reknestykke, sa Aps jordbrukspolitiske talsperson Knut Storberget til NTB onsdag.

Sjølv om han ikkje ville forskotere noko beløp, slo han fast at budsjettstøtta neste år må opp frå det opphavlege tilbodet på 410 millionar kroner. Det er dette som no ligg til behandling i Stortinget og som Frp kategorisk har avvist å auke.

Mange spør

Torsdag var det enno uklart om stortingsfleirtalet aktar å forhandle ferdig heile oppgjeret, eller om det blir sendt tilbake til regjeringa og partane med klare føringar om ramme og innretning.

Ei rad detaljerte spørsmål om konsekvensane av å gjere endringar i detaljane i det finstemte jordbruksoppgjeret er, må svarast på av Landbruksdepartementet og regjeringsapparatet før ein endeleg avtale kan skrivast under.

Næringskomiteen skal kome med innstilling om jordbruksoppgjeret torsdag 8. juni. Det inneber at ei semje bør vere i boks tysdag eller seinast onsdag neste veke.

Bondeorganisasjonane braut i vår forhandlingane med staten om jordbruksoppgjeret. Det siste tilbodet frå staten før brotet var på 550 millionar kroner, mens det opphavlege kravet frå bøndene var på 1,45 milliardar kroner.

