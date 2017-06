Færre brukar folkebiblioteka 

SSBs kulturbarometer 2016 viser blant anna at delen barn og unge som brukte folkebiblioteka, minka betydeleg frå 1991 til 2016, skriv Minerva .

– Tala viser tydelegare enn nokon gong at ei av dei viktigaste målgruppene til biblioteka sviktar. Då må dei utvikle strategiar for å halde på dei unge, og det må dei må klare for å halde oppe eigen legitimitet, seier kulturforskar Georg Arnestad ved Høgskolen på Vestlandet. Han meiner digitalisering er forklaringa på dei store endringane.

I 1991 var delen barn i alderen 9 til 15 som brukte biblioteka i løpet av eit år, 76 prosent. I 2016 var delen 68 prosent. Blant dei mellom 16 og 24 år gjekk delen ned frå 62 til 46 prosent i same periode.

Den første gruppa besøkte i gjennomsnitt biblioteket 11,2 gonger i 1991 mot 5 gonger i 2016. For den eldre aldersgruppa gjekk talet ned frå 8,9 til 4,1 gonger.

