Færre døyr i trafikkulykker

Blant dei ti som mista livet i mai-trafikken var det fem bilførarar, fire motorsyklistar og éin fotgjengar.

– Det er positivt at utviklinga går i rett retning, men dei nasjonale måla er endå meir ambisiøse. Framleis misser altfor mange livet eller blir alvorleg skadde. Arbeidet må intensiverast, og politikontrollar er dokumentert eitt av det mest effektive «verktøya» mot trafikkulykker, seier Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk.

Trygg Trafikk meiner utrykkingspolitiet (UP) er blant dei viktigaste aktørane bak nedgangen i talet på ulykker, og dei er kritiske til forslaget frå det regjeringsoppnemnde Frøstrup-utvalet om å legge ned UP.

– Det er heva over all tvil at UPs verksemd bidrar sterkt til å luke bort farlege trafikantar frå vegane, meiner Johansen.

I 2015 tok UP 104.609 personar for mindre trafikklovbrot, og talet auka til 113.043 i 2016. Ved utgangen av april hadde UP tatt 39.416 på norske vegar. Det er ein auke frå 36.730 i same periode i fjor.

– Forslaget om å legge ned UP strir mot dokumentert trafikksikkerheitsforsking. Politikontrollar er eitt av dei dokumentert mest effektive tiltaka for å få ned talet på ulykker. Vi treng fleire kontroller, ikkje færre, seier Johansen.

(©NPK)