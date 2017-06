Framleis Støre-fleirtal i mai

Gjennomsnittet av ni nasjonale meiningsmålingar som vart publiserte i mai og som Poll of polls har berekna, viser små endringar frå april.

Dei mest interessante trekka er at Arbeidarpartiets jamne fall frå 36,6 prosent oppslutning i oktober i fjor no har bremsa opp. Gjennomsnittet i mai vart 31,7 prosent, som er 0,1 prosentpoeng opp frå april. Samtidig har Senterpartiets vekst frå 7 prosent ved utgangen av fjoråret stoppa på 12,3 prosent – uendra frå april.

Sperregrensa

I tillegg held SV seg over sperregrensa for sjuande månad på rad. Det ville gitt eit stortingsfleirtal på 88 mandat til dei raudgrøne, dersom det hadde vore val no.

Men SV lever farleg. Snittet i mai vart 4,2 prosent, ned 0,4 prosentpoeng frå april. Partiet vart målt under sperregrensa på tre av dei ni stortingsmålingane som vart publiserte i mai.

Mogleg lekkasje

Også samarbeidspartia til regjeringa, Venstre og KrF, kjempar mot sperregrensa. Venstre enda på 3,2 prosent i mai (-0,5), som er det svakaste i denne stortingsperioden. Dette er fjerde månad på rad under sperregrensa. Venstre enda under 4 prosent på åtte av ni målingar i mai.

KrF landa på 4,7 prosent i gjennomsnitt i mai. Det er ned berre 0,1 prosentpoeng frå april, men meir interessant er det også det svakaste resultatet på eit halvt år. KrF hamna under sperregrensa på to av ni målingar, og nokre av bakgrunnstala antydar ein mogleg lekkasje til Dei Kristne.

Stabilt blåblått

Oppslutninga om regjeringspartia Høgre og Frp har vore merkverdig stabil sidan dei og samarbeidspartia mista fleirtalet på målingane i oktober i fjor.

Samla ligg dei to partia no 0,2 prosentpoeng over snittet i november i fjor, etter at Høgre enda på 23,5 prosent og Frp på 13,0 prosent i mai. Det er fram 0,2 prosentpoeng for begge frå april.

Små marginar

Samla ville opposisjonspartia fått 91 mandat mot 78 til regjeringa og samarbeidspartia ved eit val på mai-snittet.

Då er Miljøpartiet Dei Grøne inne med eitt mandat (2,8 prosent og +0,1 sidan april) og Raudt med to mandat (2,6 prosent, +0,3). Men Poll of polls understrekar at det er uvisse om Raudts andremandat på grunn av berekningsmodellen.

Dersom SV blir justert ned til 3,99 prosent, Venstre til 4,0 prosent og dei andre blir haldne uendra, krympar fleirtalet for opposisjonen til 86 mot 83 mandat. Kjem både SV, Venstre og KrF under sperregrensa, endar Ap og Sp med eit fleirtal på 87 mandat.

(©NPK)