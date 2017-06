HV trekker tilbake oppseiingar

Ifølgje VG har fleire områdesjefar i Heimevernet fått oppseiing frå kommande årsskifte som ein følgje av at HV-styrken skal reduserast til 35.000 soldatar. No opplyser kommunikasjonssjef Ola K. Christensen at desse oppseiingane vert trekte tilbake. Endringane er sett på vent fram til landforsvarsutgreiinga er klar.

Etter planen skulle HV-leiinga leggje fram den nye områdestrukturen denne veka etter at regjeringspartia med Aps støtte gjekk inn for ein reduksjon frå 42.000 til 35.000 soldatar. Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) har derimot gitt Heimevernet ordre om å stogge endringane i styrken fram til utgreiinga er klar, skreiv VG onsdag.

Som bakteppe til reduksjonen av HV-styrken ligg dessutan Riksrevisjonens kritikk mot regjeringa om at verken Forsvaret eller politiet har vore i stand til å sikre kritiske objekt godt nok mot terror eller andre kriser.

