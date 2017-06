KrF vil ha pensjonsslippen tilbake på papir

Å få pensjonsslippen tilbake på papir vil koste staten ti millionar kroner i 2017, og 30 millionar kroner i året etter det, opplyser KrF-nestleiar Kjell Ingolf Ropstad til NRK.

– Eg har stor forståing for at ein del pensjonistar føler seg diskriminerte, at dei føler seg litt sett på sida av samfunnet fordi dei ikkje klarer det digitale skiftet som resten av samfunnet gjer. Då meiner eg at vi må gå meir gradvis til verks, for eksempel at enkelte kan få slippen på papir, seier han.

Frps finanspolitiske talsperson, Hans Andreas Limi, bekreftar at dette blir eit tema i forhandlingane mellom regjeringa og støttepartia KrF og Venstre. Verken han eller Høgres Svein Flåtten vil likevel uttale seg om korleis dei stiller seg til forslaget.

Kravet har støtte hos nokre av opposisjonspartia. Både SV og Sp har sendt forslag til Stortinget om det å få pensjonsslippen tilbake på papir.

Per i dag har ikkje Nav noka ordning som gjer at den som ønskjer utbetalingsslippen på papir, kan få det kvar månad.

