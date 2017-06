Kreftsjuk Michelet utset bokutgjeving

Michelet har fått kreft i svelget og blir behandla på Radiumhospitalet i Oslo. Den avsluttande boka, «En sjøens helt. Krigerens hjemkomst», kjem ut når Michelet har fått skrive ho ferdig, opplyser Forlaget Oktober.

– Legane seier dei skal få han frisk. No må Michelet prioritere behandling og rekonvalesens før han skriv vidare på romanen, seier forlagssjef Ingeri Engelstad til Dagsavisen.

Jon Michelet vart tildelt Østfoldprisen i 2013, Norsk Sjøoffisersforbunds hederspris i 2015 og Anders Jahres kulturpris i 2016 for arbeidet sitt med å løfte fram skjebnen til krigssiglarane. «En sjøens helt» er no i ferd med å realiserast som tv-serie for NRK.

