Legeforeininga vil fjerne regionale helseføretak

Dagens ordning må erstattast med eit system med fleire sjølvstendige sjukehus underlagt regional styring, skriv Tidsskrift for Den norske legeforening . Talet på regionar bør dessutan aukast.

– Dette vil bidra til kortare leiarlinjer og styrkt lokal leiing, heiter det i vedtaket.

Legeforeininga meiner også at sjukehusa må stå sentralt i arbeidet med ny regionreform.

– Dei enkelte sjukehusa må vidareutviklast i nær dialog med lokal primærhelseteneste og leggje til rette for god pasientutvikling mellom tenestenivåa, heiter det i vedtaket.

Styringa av sjukehusa har utvikla seg stikk i strid med den opphavlege intensjonen for sjukehusreforma frå 2002, meiner sentralstyremedlem Christian Grimsgaard, som orienterte om saka på landsstyremøtet.

I 2002 hadde dei fleste sjukehusa to eller tre leiarnivå. Ti år seinare har talet auka til mellom fire og seks ved fleirtalet av norske sjukehus. Grimsgaard viste til frustrasjonar i sjukehusa på grunn av stadig lengre avgjerdslinje mellom leiing og tilsette.

– Det blir veldig lang avstand frå Stortinget, der vedtaka skal fattast, og ned til oss som skal gjere jobben, sa han.

Legeforeininga foreslår to modellar for den nye innretninga. Eigarskapet må innrettast slik at politikarane fattar dei overordna vedtaka. Sjukehusa og den pasientnære leiinga må sikrast auka avgjerdsmyndigheit, ifølgje vedtaket.

