Nye vitne skal avhøyrast i Birgitte Tengs-saka

– Vi er i ein fase der vi identifiserer personar vi ønskjer å avhøyre. Vi skal på eit tidspunkt gjennomføre avhøyr av vitne som har vore inne til avhøyr tidlegare, men også av nye vitne, som ikkje tidlegare har vore inne til avhøyr, seier politiadvokat Lars Ole Berge i Sør-Vest politidistrikt til VG .

Etterforskinga av saka om 17 år gamle Tengs som vart funnen drepen like ved heimen sin på Karmøy i mai i 1995, vart teken opp att for seks månader sidan. Politiet seier det er potensial for oppklaring så lenge dei etterforskar saka. No jobbar majoriteten av etterforskarane med å peike ut vitne som er av interesse for politiet, mens andre fortset analysearbeidet, opplyser Berge.

– Vi meiner det framleis finst vitne som kan kaste lys over kva som skjedde, påpeikar politiadvokaten og seier at politiet heile tida tar høgde for at det er over 20 år sidan drapet skjedde.

– Vi følgjer Kripos' anbefaling og ser på aktuelle personar som ikkje har vore undersøkte nærmare tidlegare. Vi ser på aktuelle kandidatar, enten det er basert på etterforskinga frå den gong eller tips som er komne inn seinare.

