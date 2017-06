Rema 1000 fortset nedgangen

Mens Rema slit med omsetnaden så langt i 2017, aukar konkurrentane. Norgesgruppens Kiwi har så langt i år vakse med 2,6 prosent og Coop Extra med 4,4 prosent, ifølgje konfidensielle tal frå analysebyrået Nielsen som Aftenposten har fått tilgang til.

I mars fall Rema-omsetninga med 7,1 prosent, ifølgje VG. Den gong innrømde Rema-sjef Ole Robert Reitan at det var krevjande tider, og at enkelte kjøpmenn lir meir enn andre. Blant grunnane for tilbakegangen i enkelte område blir Remas val av Ringnes-øl nemnt, noko som gjorde at mange andre ølsortar ikkje er å finne i butikkane. Dette har slått ut på kva daglegvarebutikk forbrukarane vel.

Dersom denne utviklinga fortset, vil Kiwi ha gått forbi Rema som den største lågpriskjeda i landet innan utgangen av året, skriv Aftenposten. Rema meiner på si side at kjeda vil klare å snu den negative utviklinga.

