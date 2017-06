Stortinget utset trålarpliktbehandlinga til tysdag

– Eit fleirtal i komiteen er samde om at vi utset å kome med innstilling i saka til tysdag, seier saksordførar Ingrid Heggø til NTB.

Komiteen skulle etter planen kome med si innstilling om det kontroversielle forslaget onsdag. Heggø vil ikkje gi nokon grunn for utsettinga, men seier at Arbeidarpartiet er reie til å kome med ei innstilling.

Ap ønskjer å behalde systemet som i dag, men å skjerpe inn pliktene. Ingen av partia er fornøgd med ordninga i dag. Men verken opposisjonspartia, støttepartia eller Frp og Høgre har vore i stand til å skaffe fleirtal for eit alternativ.

Etter det NTB fekk opplyst tysdag låg det an til at komiteen skulle utsette saka til hausten og at eit sannsynleg utfall av saka var at fiskeriminister Per Sandberg ville trekkje forslaget fredag.

