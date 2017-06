Tina-saka: Tidlegare sikta får 63.000 kroner i erstatning

– Sivilforvaltinga avgjorde i går (onsdag) at det offentlege berre skal gi 63.000 kroner. Dette blir ikkje godtatt, og det blir rettssak, seier advokat Olav Sylte til Stavanger Aftenblad.

Avgjerda frå Statens sivilforvaltning er på under ti prosent av kravet på 700.000 kroner i erstatning til to av dei fire som feilaktig vart sikta for å ha drepe Tina Jørgensen i 2000. Sylte påpeiker at dette er krav politiet sa seg einige i då dei vart fremma i desember i fjor.

– Det blir no starta eit arbeid med å fremme sak for retten med krav om 700.000. Saka vil kaste lys over poltihandteringa av Tina-saka og kva belastning denne har medført, seier han vidare til avisa.

