Utviste asylsøkjarar råka av bombeangrepet i Kabul

Hotellet Rhosan Plaza ligg berre nokre få hundre meter frå staden der bombe gjekk av onsdag, skriv ABC Nyheter . Hotellet skal også ha blitt råka i eit terrorangrep i fjor.

Minst 90 personar vart drepne, og over 450 andre såra då bomba gjekk av i rushtrafikken onsdag morgon.

Utlendingsdirektoratet (UDI) og norske styresmakter pleier å tilby opphald på hotellet for dei som blir uttransporterte og reiser med assistert retur til Afghanistan. Dei blir innlosjerte på hotell i 14 dager medan dei reetablerer seg.

På hotellet bur fleire einslege mindreårige asylsøkjarar og andre asylsøkjarar som vart returnerte frå Noreg i slutten av mai. Ein av dei returnerte, ein ung gut, seier på telefon til ABC Nyheter at han ikkje føler seg trygg.

– Eg bad Noreg om vern, men UDI meiner at Kabul er ein trygg stad. Korleis kan dei seie det? Eg er ikkje trygg eit einaste minutt, eg fryktar det vil skje meir her allereie i morgon, seier han.

Fleire kjelder seier til ABC Nyheter at hotellet er påført skadar. Også ein talsmann for hotellet opplyser at bygningen vart råka.

– Hotellet er ikkje heilt øydelagt, men alt av glas og vindauge er knust, skriv talspersonen og opplyser at rundt 20 returnerte asylsøkjarar frå Noreg bur på hotellet.

UDI opplyser derimot at deira samarbeidspartnarar ikkje har meldt om skadar.

– Dei har rapportert at bomba verken råka hotellbygningen eller tilsette og gjester, trass i at det var ein stor eksplosjon, og at hotellet ligg i nærleiken av der bomba gjekk av, seier einingsleiar i retureininga i UDI, Katinka Hartmann.

